Эксперты назвали топ-10 самых популярных новых автомобилей в Югре

Жители Югры стали чаще интересоваться покупкой новых автомобилей. По итогам зимы 2025-2026 годов спрос на такие машины вырос на 14,6% по сравнению с прошлой зимой. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали эксперты Авито Авто.

Самой популярной маркой среди пользователей остается LADA – на нее приходится 28,3% интереса аудитории. Далее следуют HAVAL (12,5%), Changan (8,9%), TENET (7,5%) и Belgee (6,1%). Также в список популярных брендов вошли Geely и Jetour (по 4,8%), Chery (3,9%) и EXEED (3,1%).

Самой востребованной моделью оказалась LADA Granta. В пятерку лидеров также вошли LADA Niva Legend, LADA Niva Travel, TENET T4 и LADA Vesta. В десятке популярных автомобилей – Jetour Dashing, TENET T7, HAVAL Jolion, LADA Aura и Changan CS35 Plus.

Средняя стоимость нового автомобиля по итогам зимы составила около 2,8 млн рублей. При этом ряд моделей подешевел по сравнению с прошлой зимой. Например, цена на Chery Tiggo 9 снизилась на 12% и составила около 4,4 млн рублей, на JAECOO J8 – на 9% (до 4,6 млн рублей), на JAECOO J7 – на 7,7% (до 3,3 млн рублей). Также немного подешевел Jetour Dashing – на 4,8%, до 2,9 млн рублей.