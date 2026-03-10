16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,1500   EUR  91,8391  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Почти 1 500 югорчан заразились описторхозом за год. Роспотребнадзор напомнил о правилах обработки и рисках употребления сырой рыбы

Тысячи случаев заражения паразитами зарегистрированы в Югре за год

​Почти 1 500 югорчан заразились описторхозом за год. Роспотребнадзор напомнил о правилах обработки и рисках употребления сырой рыбы
Фото: архив siapress.ru

В Югре в 2025 году зарегистрировали 1 412 случаев описторхоза. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель заболеваемости снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом.

«В 2025 году обследования на наличие описторхиса прошли 463 462 югорчан, выявлено 1 409 инвазированных, что составило 0,3% от числа обследованных. С 2019 по 2025 гг. ежегодно проходит обследование более 50% населения автономного округа. Состоит на диспансерном учете от 39 до 53 тысяч инвазированных, при этом доля излеченных пациентов ежегодно увеличивается с 7,1 % в 2019 г. до 13,8 % в 2025 году», − говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что основная опасность речной рыбы связана с паразитами. Наиболее распространенное заболевание − описторхоз, возбудителями которого являются личинки плоских червей. Чаще всего они встречаются в рыбе семейства карповых: язе, леще, плотве, ельце, линe, красноперке и карасе.

Хищная рыба − щука, окунь и ерш − чаще является переносчиком широкого лентеца, вызывающего дифиллоботриоз.

Обнаружить личинки паразитов при разделке рыбы невозможно: зараженный продукт внешне не отличается от безопасного, указывают специалисты.

В Роспотребнадзоре также предупредили о распространенных заблуждениях, которые могут привести к заражению:

Миф №1: «Водка дезинфицирует». Алкоголь не убивает личинки описторхид. Закусывая сырой рыбой, вы рискуете вдвойне (удар по печени от алкоголя и от паразитов).

Миф №2: «Лимон, уксус и соевый соус все убьют». Кислая или соленая среда соусов при кратковременном воздействии не уничтожает паразитов.

Миф №3: «Посолю пару часов − и готово». Малосольная рыба речных пород − это «русская рулетка».

Паразиты погибают только при длительной термической обработке или глубокой заморозке. Рыбу рекомендуется варить порционными кусками не менее 20 минут после закипания воды. Жарить ее следует в распластанном виде под крышкой в течение 20-25 минут.

Засолка также требует строгого соблюдения технологии: на 10 кг рыбы необходимо не менее 2 кг соли, а выдерживать продукт следует минимум две недели в холоде.

Замораживание эффективно лишь при экстремально низких температурах: при -40°C рыбу выдерживают не менее 7 часов, при -28°C − 32 часа. В обычной бытовой морозильной камере с температурой около -18°C продукт необходимо хранить не менее двух−трех недель.

Отдельное внимание специалисты уделили месту покупки рыбы. Жителям рекомендуют приобретать продукцию только в санкционированных торговых точках и требовать у продавцов ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность партии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:05, просмотров: 255, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm реклама на siapress.ru
последние комментарии читаемые комментируемые

