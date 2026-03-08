​Госавтоинспекция Югры запустила акцию «Цветы для автоледи» в честь 8 Марта

В Югре в преддверии 8 Марта стартовала акция «Цветы для автоледи». Госавтоинспекторы вместе с представителями общественности останавливают женщин за рулем, чтобы поздравить их с праздником, вручить цветы, открытки и подарки.

Об этом сообщил РИЦ «Югра». В агентстве отметили, что акция уже стала для региона доброй традицией: в этот день инспекторы вместо обычной проверки документов дарят женщинам теплые поздравления и приятные сюрпризы. Подарки и добрые пожелания получают не только водители, но также пассажиры и пешеходы.

Для многих женщин встреча с таким «праздничным патрулем» становится неожиданной. «Когда тебя останавливают — конечно страшно, не понимаешь, что нарушила. А тут подходят молодые люди, улыбаются, цветы дарят, поздравляют. Сразу настроение улучшается и чувствуется настоящий праздник. Такое внимание приятно и заряжает позитивом. Спасибо нашим инспекторам», - поделилась жительница Ханты-Мансийска Анастасия Степаненко.

Во время акции женщинам также напоминают о правилах безопасности на дорогах. Организаторы подчеркивают, что поздравления сочетают с полезными рекомендациями по ПДД.

Врио начальника окружной Госавтоинспекции Сергей Гурецкий отметил, что акция должна не только поднять настроение, но и подчеркнуть уважение к женщинам за рулем. «Акция «Цветы для автоледи» призвана не только поднять настроение, но и подчеркнуть важную истину: за рулём женщины чувствуют себя уверенно и заслуживают самого искреннего уважения. Мы поздравляем всех жительниц Югры с Международным женским днём и желаем только одного — пусть ваши глаза сияют радостью так же ярко, как весеннее солнце. Спасибо за то, что делаете наши дороги красивее, а жизнь - добрее. Лёгких вам парковок, ровных трасс и огромного женского счастья! С праздником», — поздравил югорчанок Сергей Гурецкий.