​Губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил с ФАС назначение нового руководителя управления и развитие конкуренции

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Геннадием Магазиновым. На встрече он представил нового руководителя Управления ФАС по Югре Сергея Бочкова.

По словам главы региона, профессионализм и опыт Сергея Бочкова должны помочь выстроить эффективную работу управления в интересах жителей округа.

Ключевой темой разговора стало дальнейшее взаимодействие между правительством Югры и ФАС России. Участники встречи подчеркнули, что общая задача — создать благоприятные условия для развития бизнеса, обеспечить равные возможности для всех участников рынка и защиту интересов югорчан.

Геннадий Магазинов и Сергей Бочков подтвердили готовность к открытому диалогу. Руслан Кухарук поблагодарил коллег из ФАС за продуктивный разговор и нацеленность на результат, отметив, что совместная работа уже дает положительные результаты и регион рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства.