Суд Нижневартовска взыскал с «АвтоВАЗа» 1,7 млн рублей за автомобиль с производственным дефектом и обязал вернуть машину

Нижневартовский городской суд рассмотрел иск местного жителя к АО «АвтоВАЗ» о защите прав потребителя и взыскал с компании 1 739 280 рублей. Об этом сообщили в канале «Суды Югры».

Как установил суд, истец купил автомобиль отечественного производства в 2022 году. В период гарантии проявился недостаток: во время движения машину устойчиво уводило вправо, что создавало неудобства при управлении.

При обращении к официальному дилеру и производителю дефект подтвердили диагностикой. При этом представители «АвтоВАЗа», как отмечается, изначально заявляли, что такое поведение автомобиля является конструктивной особенностью модели, а не недостатком. Позже ответчик предпринимал попытки устранить проблему — меняли ряд деталей, однако ремонт результата не дал, и увод автомобиля сохранился.

Для выяснения причин неисправности суд назначил судебную автотехническую экспертизу. Экспертное заключение показало, что недостаток носит производственный характер, проявлялся неоднократно и не был устранен в гарантийный период.

Суд пришел к выводу, что выявленный недостаток является существенным. Это, согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», дает покупателю право отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата денег.

В итоге суд взыскал с АО «АвтоВАЗ» стоимость автомобиля — 781 500 рублей, убытки — 328 813 рублей, штраф за отказ удовлетворить требования добровольно — 555 156,50 рублей, а также судебные расходы — 73 810 рублей. Общая сумма составила 1 739 280 рублей.

Также суд обязал истца вернуть ответчику спорное транспортное средство.