В Радужном появится двухъярусный веревочный парк длиной 600 метров в виде слова «ЮГРА»

В Радужном построят веревочный парк «ЮГРА» на набережной Агана

В Радужном появится двухъярусный веревочный парк длиной 600 метров в виде слова «ЮГРА»
Фото t.me/stroyka_ugra

В Радужном на набережной Агана планируют построить двухъярусный веревочный парк, конструкция которого сложится в слово «ЮГРА». Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

По информации канала, комплекс будет состоять из четырех блоков — «Ю», «Г», «Р» и «А». Их соединят переходами на двух уровнях, поэтому посетители смогут пройти весь маршрут протяженностью 600 метров, не касаясь земли.

Парк рассчитан на гостей ростом от 110 см и весом до 110 кг. Безопасность обеспечат страховочными комплектами — 100 для посетителей и два для инструкторов, а также отдельным эвакуационным набором.

Установку оборудования планируют на июнь 2026 года, поставку снаряжения должны завершить до 31 мая. Одновременно благоустроят территорию вокруг: сделают пандус для маломобильных граждан длиной более 100 метров, уложат плитку почти на 300 кв. м и установят информационные стенды. Эти работы намерены завершить к концу июля 2026 года.

Финансирование проекта объединит средства федерального, окружного и местного бюджетов.


Сегодня в 15:21, просмотров: 57, комментариев: 0
