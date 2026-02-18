Итоги 2025 года в спорте Югры: 1,16 млн занимающихся и 4,5 тысяч спортобъектов

В Югре по итогам 2025 года число жителей в возрасте от 3 до 79 лет, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, достигло 1 163 458 человек. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на итоги, подведенные в департаменте физической культуры и спорта региона. Для сравнения, в 2024 году показатель составлял чуть более 1 млн. Таким образом, рост за год составил почти 140 тыс. человек.

В департаменте также отметили увеличение вовлеченности людей с инвалидностью: в 2025 году спортом систематически занимались 14 820 человек — на 1 570 больше, чем годом ранее.

По данным РИЦ «Югра», в 2025 году спортивная инфраструктура округа насчитывала 4 530 сооружений — это на 108 объектов больше, чем в 2024-м. Число тренеров и специалистов выросло до 2 198 человек, прибавив 131 за год.

Также приводится динамика за десятилетие. С 2015 по 2025 годы число занимающихся спортом в регионе увеличилось более чем вдвое — с 452 089 до 1 163 458 человек. Количество спортсменов с инвалидностью выросло с 6 667 до 14 820, а число спортивных объектов — с 2 756 до 4 530.