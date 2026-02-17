Депздрав Югры предупредил о фейковых сообщениях в мессенджерах якобы от медицинских организаций

В мессенджерах распространяется фейковая информация — сообщения якобы от медицинских организаций. Об этом предупредили в департаменте здравоохранения Югры.

В ведомстве подчеркнули: поликлиники и больницы региона не рассылают такие уведомления и не просят переходить по ссылкам или прикреплять к ним документы.

Жителей просят не открывать ссылки из подобных сообщений, не переходить по ним и не вводить личные данные. В департаменте также напомнили, что для связи с медорганизациями следует пользоваться только официальными каналами.