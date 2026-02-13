Минздрав России введет пренатальный скрининг III триместра для выявления пороков развития плода

Беременным женщинам в III триместре будут проводить новый пренатальный скрининг для выявления пороков развития плода. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

Он уточнил, что приказом министерства утвержден новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология». Одним из ключевых изменений стало включение скрининга III триместра «с целью диагностики поздно манифестирующих пороков развития плода, крупного или маловесного плода, оценки маточного — плацентарного кровотока», отметил Климов.

По его словам, по итогам такого скрининга лечащий врач на сроке 36-37 недель устанавливает полный клинический диагноз и определяет маршрутизацию пациентки в медицинскую организацию для плановых родов.

Также Климов сообщил, что в новом порядке расширены показания для консультирования и родоразрешения беременных в медицинских организациях третьего уровня. «Расширение показаний коснулись как акушерских показаний, так и показаний со стороны экстрагенитальной патологии, что безусловно, повысит удовлетворенность медицинской помощью и ее качество», — добавил он.