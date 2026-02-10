Суд Нижневартовска взыскал с УК «Диалог» 450 тысяч рублей за падение на обледенелой дорожке во дворе

Жительница Нижневартовска добилась в суде компенсации после падения на обледенелой пешеходной дорожке у дома. Городской суд удовлетворил ее иск и взыскал с управляющей компании ООО «УК Диалог» 450 тысяч рублей, сообщили в канале «Суды Югры».

Инцидент произошел 1 апреля 2025 года. Женщина шла по дворовой территории у своего дома, поскользнулась на наледи и упала. В результате она получила перелом обеих рук.

По данным суда, травма привела к длительным последствиям: более двух месяцев стационарного лечения, серьезным ограничениям в повседневных делах и самообслуживании, а также продолжительным болям и нравственным переживаниям.

В суде представитель ООО «УК Диалог» не оспаривал факт причинения вреда здоровью средней тяжести, однако заявил, что в период оттепели граждане должны проявлять повышенную осторожность.

Суд пришел к выводу, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию общего имущества. В материалах дела указано, что УК не обеспечила своевременную очистку придомовой территории от снега и наледи и не проводила обработку пешеходных покрытий противогололедными средствами.

В итоге суд взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа по Закону «О защите прав потребителей» за неудовлетворение требований в добровольном порядке.