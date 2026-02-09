Индексация социальных и страховых выплат в Югре коснулась федеральных льготников, семей с детьми и пострадавших на производстве

С 1 февраля в Югре проиндексировали социальные и страховые выплаты на 5,6%. Повышение коснулось федеральных льготников, семей с детьми, а также пострадавших на производстве, сообщили в региональном Отделении СФР. Размер индексации установлен постановлением правительства и рассчитан исходя из уровня инфляции за прошлый год.

«Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают более 97 тысяч жителей Югры. В их числе люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие радиационных аварий, и другие северяне, пользующиеся правом на федеральные льготы. Для каждой категории получателей устанавливается свой размер ЕДВ, который ежегодно индексируется с 1 февраля», − говорится в сообщении.

Одновременно увеличилась стоимость набора социальных услуг − теперь она составляет 1 825,25 рубля. По умолчанию соцпакет предоставляется в натуральной форме, то есть в виде льгот, но его можно полностью или частично заменить денежной выплатой.

Индексация коснулась и пособий семьям с детьми. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих и неработающих родителей в Югре теперь составляет 16 004,46 рубля.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка увеличено до 42 675,68 рубля.

Также выросла выплата родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью. С учетом районного коэффициента ее размер с февраля 2026 года составляет 17 344,80 рубля.

На 5,6% увеличены и ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и при профессиональных заболеваниях. Их размер рассчитывается индивидуально и зависит от утраты трудоспособности и среднего заработка.

В СФР подчеркивают: все повышения произведены беззаявительно. Югорчанам не нужно обращаться в ведомства − выплаты уже начисляются в новых проиндексированных размерах.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии − в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник − пятница с 09:00 до 17:00).