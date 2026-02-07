Студенческие семьи в Югре смогут оформить маткапитал на первого ребенка

В Югре с 1 января 2026 года студенты-очники с детьми могут оформить региональный материнский капитал. Соответствующие изменения внесли в окружное законодательство в конце 2025 года в рамках реализации нацпроекта «Семья». Размер Югорского семейного капитала составляет 191 443 рубля, сообщили в администрации Сургута.

«Выплата положена тем, кто родил первого ребенка (начиная с 1 января 2026 года), не старше 35 лет, студентка (или студент в случае, если единственный родитель/опекун), обучается впервые, обучается в образовательных организациях, расположенных в Югре», – указали в сообщении.

Как пояснили в Департаменте социального развития ХМАО, средства Югорского семейного капитала можно направить на:

улучшение жилищных условий;

образование детей и родителей;

получение медицинской помощи;

покупку автомобиля;

газификацию жилья;

подключение к системам электро-, тепло- и водоснабжения.

При этом у родителей-студентов сохраняется право повторно воспользоваться капиталом при рождении или усыновлении второго и последующих детей.

Подать заявление на получение Югорского семейного капитала можно через МФЦ или направить Почтой России.