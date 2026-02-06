16+
Снег, гололедица и устойчивые морозы: погода в Югре на выходные

В выходные в Югре ожидаются гололедица, ночные морозы до -29 градусов и небольшой снег

Фото: siapress.ru

Выходные в Югре пройдут без резких температурных скачков, но с морозами, снегом и гололедицей. Об этом рассказали синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В субботу, 7 февраля, по округу прогнозируется переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -14…-19 градусов, по северной половине округа местами похолодает до -21…-26. Днем осадки маловероятны, однако гололедица на отдельных участках дорог сохранится. Температура воздуха днем -11…-16 градусов.

В воскресенье, 8 февраля, погода начнет меняться. Ожидается облачность с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем − небольшой, местами умеренный, по северо-западным районам − местами небольшой. На дорогах также возможна гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура ночью -16…-21 градус, при прояснениях до -24…-29. Днем столбики термометров покажут -11…-16 градусов, местами -18…-23, а в Кондинском районе − до -5 градусов.

В Сургуте, по информации сервиса Gismeteo, выходные пройдут без сильных морозов. В субботу ожидается около -15…-16 градусов, без существенных осадков, ветер умеренный. В воскресенье возможен небольшой снег, температура воздуха днем составит -14…-16 градусов, к вечеру может похолодать до -18.


Сегодня в 13:06
