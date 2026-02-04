В Югре стартовало голосование за лучшие общественные инициативы жителей

Югорчане могут напрямую повлиять на развитие округа — на портале «Открытый регион — Югра» стартовало онлайн-голосование за лучшие общественные инициативы, предложенные жителями автономного округа.

На конкурс поступило более 90 идей из 17 муниципалитетов, а в список для голосования вошли 77 проектов — перечень планируют пополнять. Поддержать можно сразу несколько инициатив, но за каждую — только одним голосом. Голосование продлится до 14 февраля, итоги подведут в конце марта. При выборе победителей учтут мнение экспертов, результаты голосования жителей и оценку специалистов Центр инициативного бюджетирования.

Как отмечают организаторы, конкурс действует уже пять лет: за это время финансовую поддержку получили 291 проект. В 2026 году на реализацию одной инициативы округ готов предоставить до 10 млн рублей, но не более 70% от общей стоимости проекта.