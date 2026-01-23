В Югре прокуратура будет обжаловать оправдательный приговор сотруднице Фонда капремонта

Прокуратура обжалует оправдательный приговор Ханты-Мансийского районного суда в отношении бывшего начальника отдела технического заказчика Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Суд оправдал фигурантку, проходившую по делу по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии обвинения, она получала незаконное вознаграждение от представителей подрядных организаций, выполнявших работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

В прокуратуре отметили, что, несмотря на представленные государственным обвинителем в ходе судебного следствия доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии составов преступлений и вынес оправдательный приговор.

Не согласившись с решением суда, надзорное ведомство намерено оспорить приговор в апелляционном порядке.