В Югре прокуратура будет добиваться посадки медика, осужденного за взятки на условный срок

Прокуратура обжалует приговор Ханты-Мансийского районного суда по делу бывшего заведующего офтальмологическим отделением Окружной клинической больницы, осужденного за получение взятки в особо крупном размере. В надзорном ведомстве заявили, что считают назначенное наказание чрезмерно мягким.

Суд установил, что с декабря 2016 года по май 2020 года подсудимый получил от директора коммерческой организации, продававшей медицинское оборудование, взятку в виде денег и оплаты туристических путевок. Вознаграждение передавалось за предоставление информации о планируемых закупках с целью обеспечить заключение контрактов. Сумма взятки превысила 2,8 млн рублей.

В ходе прений государственный обвинитель настаивал на реальном лишении свободы со штрафом, лишении права занимать должности на государственной службе, а также на конфискации имущества, эквивалентного сумме взятки.

Однако суд назначил восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штраф в размере более 2,8 млн рублей и конфискацию в доход государства денежных средств. Прокуратура намерена оспорить это решение в апелляционном порядке, добиваясь реального лишения свободы и дополнительного наказания в виде запрета занимать должности на государственной службе.