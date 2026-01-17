16+
Низкие температуры повлияют на сбор мусора с контейнерных площадок в Югре

Сильные морозы накладывают ограничение на работу мусоровозов — Югра-Экология

Фото Югра-Экология

В муниципалитетах Югры из-за морозов возможны изменения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Об этом сообщил региональный оператор «Югра — Экология», пишет informugra.ru.

Как пояснили в компании, при температуре около −30 °C и ниже техника может выходить на маршруты позже обычного — не с 07:00, а с 12:00, ожидая небольшого потепления, чтобы снизить риск поломок оборудования.

Регоператор напомнил, что санитарные нормы устанавливают предельные сроки временного накопления несортированных ТКО: при отрицательных температурах вывоз должен осуществляться не реже одного раза в три дня (при температуре −5 °C и ниже), а при тёплой погоде — ежедневно (при температуре выше +5 °C).


17 января в 16:15
Комментарии:
Alkonowa1ow
17 января в 16:51
Надо заметить, что новогодние праздничные накопления мусора в контейнерах повышенное, морозы свыше минус 5 градусов обычная температура января и отмазки регоператора не выглядят убедительными. Что это значит: ждать потепления до 12 дня, чтобы снизить риск поломки оборудования! Бред! В минус 40 работают нефтепромыслы, буровые и вся инфраструктура жизнеобеспечения. Автобусы городского общественного транспорта выходят в 6-00 на линию. А там гидравлики не меньше, чем в мусоровозах. Пора заканчивать с ссылками регоператора «Югра- Экология» на мороз и накопление мусора на контейнерных площадках! Что делать? Штрафовать за не выход мусоровозов по графику в 7-00. Актировка есть у школьников, а «мусорщиков» актировки нет. Не вышел мусоровоз- штраф! Мороз - 30 градусов для гидравлики не проблема. Это в голове «мусорного оператора» проблема и разруха.

