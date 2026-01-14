16+
В Когалыме началась чистовая отделка новой школы на 900 мест. Ее откроют в этом году

В Когалыме выходит на финишную прямую строительство новой школы на 900 мест

В Когалыме началась чистовая отделка новой школы на 900 мест. Ее откроют в этом году
Фото t.me/stroyka_ugra

В Когалыме в этом году планируют открыть новую школу с безбарьерной средой. В городе продолжается строительство школы №4 на 900 мест по улице Сибирской. Ожидается, что объект станет современным образовательным центром и позволит сократить число учащихся, которые занимаются во вторую смену, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Площадь четырехэтажного здания превышает 20 тысяч квадратных метров. В школе, помимо учебных кабинетов, предусмотрены актовый, спортивный и хореографический залы, стрелковый тир, бассейн и библиотека.

На прилегающей территории планируют обустроить футбольное поле, беговую дорожку, площадки для волейбола и баскетбола, а также гимнастический городок.

Отдельное внимание уделено безопасности и созданию безбарьерной среды: в здании установят пандусы, лифты и подъемники.

Сообщается, что фасадные работы находятся на завершающей стадии, началась чистовая отделка по этажам — монтируют металлические и пластиковые двери, подвесные потолки, окрашивают стены в классах и коридорах, укладывают линолеум. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на текущий год.


Сегодня в 15:16
