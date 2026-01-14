Госавтоинспекция Югры озвучила статистику аварий с участием несовершеннолетних за 2025 год

В 2025 году в Югре зарегистрировали 170 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий погиб один ребенок, еще 198 детей получили травмы. Такие данные приводит Госавтоинспекция округа.

«Ситуация требует особого внимания: количество происшествий по вине детей возросло на 50%, а ДТП с участием юных мотогонщиков и велосипедистов увеличилось более чем на 40%», – говорится в сообщении.

При этом в ГАИ отмечают и положительные изменения. В 74 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 96 детей-пассажиров – это на 6,8% меньше, чем годом ранее. Также на 22% сократилось количество аварий с участием несовершеннолетних пешеходов.