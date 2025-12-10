Средняя зарплата нефтяников в Югре приблизилась к 180 тысячам рублей

Средняя заработная плата работников нефтегазовой отрасли в Югре в сентябре 2025 года достигла 179 278 рублей. Это в 2,2 раза превышает средний уровень заработков по региону. Такие данные приводит Тюменьстат.

Резкий рост заработков в отрасли зафиксировали в начале осени. Если в июле доход нефтяников составлял около 162,9 тысячи рублей, в августе он увеличился незначительно − до 163,4 тысячи. Однако уже в сентябре показатель вырос более чем на 15 тысяч рублей за месяц.

По сравнению с августом заработная плата в добыче нефти и газа увеличилась почти на 10 процентов. В годовом выражении рост оказался не таким заметным − по отношению к сентябрю прошлого года зарплаты в отрасли увеличились более чем на один процент.

В целом за девять месяцев 2025 года средняя оплата труда нефтяников в регионе составила 168 679 рублей. Это более чем на шесть процентов выше показателя за аналогичный период прошлого года.