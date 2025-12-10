​В Ханты-Мансийске вручили государственные и окружные награды к 95-летию Югры

В Ханты-Мансийске прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Югры, приуроченная к 95-летию со дня образования автономного округа. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что юбилейная дата является символом единения, общей истории и богатого культурного наследия всех, кто связал свою судьбу с югорской землей.

«В преддверии главного праздника региона мы чествуем его жителей за трудовые успехи и выдающиеся достижения. За прошедшие десятилетия округ совершил огромный рывок, превратившись в один из ведущих субъектов России Федерации. И это прежде всего ваша заслуга. Именно благодаря вашей целеустремленности и упорству сегодня Югра – это динамично развивающийся регион с мощным промышленным потенциалом, современными технологиями и высоким уровнем жизни», – поприветствовал собравшихся глава региона.

Среди награжденных – представители самых разных сфер: врачи, инженеры, педагоги, общественные деятели, предприниматели, работники нефтегазового комплекса, деятели культуры и спорта. Всего вручено порядка 60 государственных и региональных наград, включая медали, почетные знаки, почетные звания, благодарности Президента Российской Федерации и губернатора Югры.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 14 человек – медицинские специалисты, ученые, руководители организаций, волонтеры-спасатели и ветераны труда. За большие заслуги в укреплении института семьи медали ордена «Родительская слава» получили четыре семьи. Почетной грамотой Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечены восемь югорчан. Вручены пять почетных знаков регионального значения, окружные почетные звания присуждены девяти жителям округа.

Завершая церемонию, губернатор поблагодарил жителей региона за вклад в развитие автономного округа: «Дорогие земляки, благодарю каждого за вклад в развитие нашего общего дома. Ваши преданность делу, профессионализм и любовь к родному краю – залог дальнейшего процветания Югры».