В Югре работодатели ищут сотрудников, способных анализировать большие данные

Компании в Югре всё чаще ищут сотрудников, умеющих работать с большими массивами данных. По данным hh.ru, за последние пять лет требование «умение работать с большим объемом информации/данными» в вакансиях стало встречаться почти в три раза чаще. В автономном округе только за последние десять месяцев работодатели разместили около 2,2 тысячи таких предложений.

Чаще всего навык работы с большим объемом информации требуется от операторов call-центров — на их долю приходится около 17% спроса. Все чаще он включается в перечень обязательных компетенций для менеджеров по продажам и работе с клиентами, бухгалтеров, администраторов, менеджеров по закупкам и специалистов по логистике и МТО. В их задачи, помимо прочего, входит анализ потребностей в ресурсах, работа с отчетами, выбор поставщиков, ведение договоров и контроль процессов поставок.

«Сегодня навык работы с большим объемом информации стал универсальной профессиональной компетенцией. Если раньше работа с данными ассоциировалась в основном с IT-специалистами и аналитиками, то сейчас она стала обязательной для большинства офисных служащих. Работодатели ожидают, что сотрудники смогут ориентироваться в цифровых сервисах, работать с отчётами, метриками и инструментами визуализации. Такой навык повышает ценность специалиста на рынке труда и показывает его готовность к работе в динамичной, цифровой среде», – отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

По данным сервиса, заработные платы в вакансиях, где требуется работа с большими объемами информации, варьируются в среднем от 50 до 115 тысяч рублей в месяц в зависимости от должности, сферы и уровня ответственности.