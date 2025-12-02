Новая НКО «Дом народов Югры» будет заниматься межнациональными отношениями

В Югре создадут автономную некоммерческую организацию «Дом народов Югры». Решение о её создании принято на еженедельном заседании правительства региона под председательством губернатора Руслана Кухарука.

Как сообщил директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов, округ включен Федеральным агентством по делам национальностей в число участников пилотного проекта по созданию центров социальной и культурной адаптации иностранцев. Выбор Югры обусловлен её многонациональным составом и уже накопленным опытом в сфере межэтнического взаимодействия.

«Федеральное агентство по делам национальностей России по предложению губернатора Югры включило автономный округ в число участников пилотного проекта по созданию центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Создание “Дома народов Югры” окажет положительное влияние на решение поставленных задач и целей государственной национальной политики», – отметил Кирилл Харитонов.

Кроме того, «Дом народов Югры» будет участвовать в развитии российского казачества, поддерживать общественные инициативы в этой сфере, а также заниматься социальной и культурной адаптацией иностранных граждан, проживающих на территории автономного округа. Предполагается, что площадка станет местом для диалога различных культур, проведения тематических встреч, образовательных программ и консультирования по вопросам интеграции в местное сообщество.

Руслан Кухарук подчеркнул, что регион будет выстраивать эту работу в тесном взаимодействии с федеральными структурами и партнёрами: «Эта работа будет реализовываться совместно с “Домом народов России”».