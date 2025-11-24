В Югре завершились гонки Ланта GV Gold Международной лиги клубного биатлона

В Ханты-Мансийске завершились гонки Ланта GV Gold Кубка Международной лиги клубного биатлона, которые стали одним из главных спортивных событий начала зимнего сезона в Югре. За два дня соревнований трибуны Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко собрали почти 7,5 тысячи зрителей. Как отмечают «Новости Югры» со ссылкой на заместителя губернатора Елену Майер, такой результат стал возможен благодаря целенаправленной программе «Зритель», ориентированной на создание комфортных условий для болельщиков из разных городов и регионов – как во время гонок, так и в перерывах между ними.

По словам Елены Майер, организаторы «применили различные подходы к тому, чтобы зритель пошел на биатлон». «В первую очередь, это большая информационно-рекламная кампания, которая охватывала не только город Ханты-Мансийск, но и наши муниципальные образования. Приезжали зрители из других районов. Во-вторых, тем, кто приходит на трибуны, должно быть здесь интересно, комфортно и уютно», – заметила она.

Для болельщиков подготовили не только спортивную, но и насыщенную развлекательную программу. На стадионе среди зрителей разыгрывали смартфоны, работали интерактивные площадки, все желающие могли отправить почтовую открытку прямо из Центра зимних видов спорта. Отдельным поводом для фотографий становились встречи со знаменитыми спортсменами и гостями турнира. Губернатор Югры Руслан Кухарук охотно позировал для семейных снимков с югорчанами, которые вместе с детьми пришли открывать сезон большого биатлона.

Особое внимание организаторы уделили комфорту семей с детьми и созданию по-настоящему «домашней» атмосферы на трибунах и вокруг стадиона. «Мы открыли Дом болельщика, в котором для деток созданы все условия, чтобы они могли поиграть, пока родители, оставив своих детей с воспитателями, могли спокойно смотреть биатлон. Также мы обеспечили болельщиков бесплатным горячим чаем прямо на трибунах, чтобы они не замерзли. И вчера за первую гонку практически весь чай был выпит. Значит, это очень востребованное предложение. В-третьих, совместно с администрацией города обеспечили бесплатный проезд на автобусах к биатлонному центру в дни проведения соревнований, а также возможность подняться из района Самарово на фуникулере – тоже бесплатно. Все кабинки вчера были полные», – цитирует РИЦ «Югра» Елену Майер. Для болельщиков работали развлекательные площадки на свежем воздухе, где можно было согреться, перекусить, поучаствовать в интерактивах и отдохнуть между стартами.

Проведение Кубка Международной лиги клубного биатлона совпало с завершением масштабной реконструкции Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, приуроченной к 25-летию развития биатлона в регионе. Об этом губернатор Руслан Кухарук заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» во время трансляции гонок. «Мы обновили в этом году и южную, и северную трибуны. Это касалось самой трассы, сегодня уже обновленная трасса 3 км 300 метров, так называемый малый круг. Он полностью подготовлен для того, чтобы проводить в том числе и соревнования по лыжероллерам», – сообщил глава региона. По его словам, проведенный объем работ позволяет центру уверенно принимать соревнования высокого уровня и использовать инфраструктуру круглогодично.

Реконструкция затронула не только трибуны и трассу. Руслан Кухарук отметил, что обновлено подтрибунное пространство, где ранее возникали проблемы с водой, модернизированы подъездные пути и входная группа. Перед началом эстафетной гонки губернатор лично проинспектировал все реконструированные объекты биатлонного центра, уделив внимание деталям инфраструктуры и дав поручения по устранению выявленных недочетов. В ходе интервью он также рассказал о планах развития туристической инфраструктуры Ханты-Мансийска и округа в целом. В частности, в управление возвращается комплекс «Югорская долина», который должен соответствовать уровню 3-4 звезды, а в центре города готовится к открытию обновленная гостиница «Югра». «Мы рады и приглашаем всех в гости в Югру. Это уникальный регион, который прекрасен и летом, и зимой. Созданы условия, и мы делаем все для того, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно», – обратился губернатор к потенциальным туристам.

Спортивная составляющая турнира оказалась не менее яркой, чем зрительская. В смешанной эстафете, которая прошла 23 ноября и стала завершением Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске, победу одержали Карим и Анастасия Халили, Даниил Серохвостов и Виктория Сливко. Накануне в масс-старте у мужчин золото завоевал Даниил Серохвостов, у женщин – Виктория Метеля. По информации организаторов, победитель каждой гонки получал миллион рублей, а общий призовой фонд соревнований составил 6,87 млн рублей. Высокие призовые, статус турнира и обновленная инфраструктура придали старту дополнительный вес в календаре биатлонного сезона и стали важным сигналом для спортсменов и болельщиков: Югра по-прежнему остается одним из центров биатлона в России.

Подводя итоги биатлонного уик-энда, губернатор Руслан Кухарук отметил как спортивные результаты, так и работу организаторов. «Два дня большой биатлон гремел в Югре! Наши спортсмены завоевали две золотые медали в мужском и женском масс-старте, показав невероятную силу и мастерство. Поздравляю Даниила Серохвостова и Викторию Метелю с победой! Так держать! На старте сезона встретился со сборной Югры, обсудили возможности обновленного Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко и то, что еще необходимо в части создания условий для качественной подготовки команды. Для меня важно было услышать мнение самих спортсменов и тренеров. В первую очередь ориентируемся на запросы людей, для которых эта инфраструктура создается.

Хочу поблагодарить тысячи болельщиков, которые пришли поддержать не только спортсменов из Югры, но и всех участников соревнований. Спасибо за невероятную атмосферу!

Давайте вместе пожелаем удачи югорской сборной в этом сезоне! Уже на следующей неделе Ханты-Мансийск принимает первый этап Кубка России по биатлону! До встречи на трибунах», – сказал глава региона.

Следующее крупное биатлонное событие действительно не заставит себя ждать: уже 27 ноября в Ханты-Мансийске стартует Альфа-Банк Кубок России по биатлону. Власти региона рассчитывают, что на обновленных трибунах Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко вновь соберутся тысячи зрителей, а опыт программы «Зритель» и развитая инфраструктура сделают новый турнир не менее ярким и массовым.