16+
Почти тысячу нелегальных мигрантов выдворили из Югры с начала года

В Югре за нарушение миграционного законодательства выдворили почти тысячу иностранцев

Почти тысячу нелегальных мигрантов выдворили из Югры с начала года
Фото УМВД Югры

В Югре с начала 2025 года выдворено порядка 1000 мигрантов за нарушения миграционного законодательства. Только за прошедшую неделю на территории округа исполнены 50 решений о выдворении иностранных граждан за пределы региона и России, сообщает канал «Полиция Югры». В совместных мероприятиях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, УФССП и представители добровольной народной дружины «Русские в Сибири».

Все выдворенные допустили нарушения миграционного режима: несоблюдение правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) на территории РФ, а также незаконное осуществление трудовой деятельности. Всего с начала года в округе исполнено 981 решение о выдворении за нарушение режима пребывания в России.

В текущем году к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 тыс. человек, из них около 6500 — иностранные граждане. Лица, в отношении которых вынесены решения о принудительном выдворении, содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Сургуту. Сейчас там находятся 142 человека, ожидающих отправки на родину.

Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства: проводятся патрулирования, отработка жилого сектора участковыми уполномоченными полиции, целевые рейды и оперативные мероприятия.


нравится (1) не нравится (0)
21 ноября в 15:15, просмотров: 763, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

