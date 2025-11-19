Гиревики из Югры завоевали семь золотых, две серебряных и одну бронзовых медали на чемпионате мира

Югорские гиревики стали одними из сильнейших на планете, завоевав 10 медалей на чемпионате мира по гиревому спорту, который прошел в китайском Хайнине. Трое спортсменов из Югры привезли домой 7 золотых, 2 серебряные и одну бронзовую медаль, сообщает канал «Югра официально».

Иван Беляев выиграл золото в одной из самых сложных дисциплин — длинном цикле. Анастасия Кошурникова одержала победу в классическом толчке среди женщин, установила мировой рекорд в эстафете по длинному циклу и завоевала серебро в длинном цикле. Аркадий Николаев завоевал три золотые медали и обновил мировой рекорд в длинном цикле, толчке и командной эстафете по длинному циклу, а также взял серебро в рывке.

«Это был один из самых сложных чемпионатов для нас за всю историю. Я очень горжусь своими спортсменами. Желаю нам удачи и новых побед. Спасибо всем за поддержку», — отметил тренер сборной команды Югры по гиревому спорту Михаил Шпартко.