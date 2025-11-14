С бывшего депутата Мегиона суд взыскал 26 млн рублей

Суд в взыскал с бывшего депутата думы Мегиона Лечи Арсаева более 26 млн рублей в доход государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры. Основанием стало исковое заявление прокурора по результатам антикоррупционной проверки.

Ранее суд признал Арсаева виновным по делу о взятке инспектору жилстройнадзора и приговорил к шести годам колонии. Как сообщали СМИ, экс-депутат подписал контракт и ушёл на СВО.

По данным надзорного ведомства, проверка выявила несоответствие поступлений на счета бывшего депутата и членов его семьи их официальным доходам. В прокуратуре указали: «Прокуратура автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на банковский счет мужчины, занимавшего пост депутата думы города Мегиона и членов его семьи поступили денежные средства, превышающие их официальные доходы. Их законность не подтверждена».

После направления иска в суд требования прокурора были удовлетворены. Как уточнили в ведомстве, «Требования прокурора удовлетворены, с бывшего депутата взыскано более 26 млн рублей».