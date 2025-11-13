Дни Югры в Совете Федерации завершилсь большим выступлением губернатора

В Совете Федерации на 600-м заседании прошло завершающее меропрятие Дней Югры — «Час субъекта Российской Федерации», посвящённый нашему автономному округу. О текущем социально-экономическом положении и перспективах развития региона сенаторам и председателю верхней палаты парламента Валентине Матвиенко доложили губернатор Югры Руслан Кухарук и председатель регионального парламента Борис Хохряков. «Дни Югры в Совете Федерации – хорошая возможность продемонстрировать достижения, результаты, поделиться проблемами, получить поддержку, высказать пожелания в адрес законодателей», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава региона акцентировал, что Югру справедливо называют энергетическим сердцем страны: округ обеспечивает 40% годовой добычи нефти и 7% выработки электроэнергии России. По итогам 2024 года экономика региона обеспечила поступления в бюджетную систему Российской Федерации на уровне 5 трлн рублей – почти 12% консолидированного бюджета. «В этот особый для нашей страны год – год 80-летия Великой Победы, мы отмечаем важные для нашего региона даты: 65 лет со дня открытия Шаимской нефти, давшей старт развитию нефтяной промышленности Западной Сибири, 60 лет легендарному Самотлорскому месторождению. В январе этого года мы достигли исторического рубежа – добыта 13-миллиардная тонна нефти. 10 декабря мы отметим 95-летие нашего округа. За каждой памятной датой, знаковым событием – подвиг первопроходцев, наших ветеранов и тружеников. Наша задача приумножать их достижения», – сказал Руслан Кухарук.

Отдельный блок выступления был посвящён вызовам нефтяной отрасли и мерам государственной поддержки. По словам губернатора, на базовую для Югры сферу, в которой занята треть экономически активного населения округа, влияет санкционное давление недружественных стран. «Наш президент Владимир Путин назвал внешние ограничения в отношении России «санкционной агрессией». При этом он подчеркнул, что у экономики страны есть возможности работать стабильно и без сбоев даже в нынешних условиях. Не снижать долю добычи нефти в регионе, сохранять рабочие места, стимулировать инвестиционную активность нефтяных компаний помогают принимаемые государством решения, поддержанные, в том числе, Советом Федерации», – отметил Кухарук.

Он напомнил о действии налога на дополнительный доход, уже более шести лет стимулирующего ввод в разработку новых участков недр и дающего «второе дыхание» выработанным месторождениям. «Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые сенаторы, благодарю Вас за поддержку в этом году нашей инициативы по увеличению с 5 до 7 лет срока предоставления участков недр для геологического изучения в Арктической зоне», – добавил глава региона.

Югра заявила готовность стать площадкой для донастройки государственного регулирования и применения инновационных технологий повышения нефтеотдачи. В ответ Валентина Матвиенко подчеркнула, что округ – это не просто крупнейший нефтяной центр страны, а по-настоящему социально ориентированный, развивающийся регион, демонстрирующий, как экономика может работать на повышение качества жизни граждан.

Значительная часть обсуждения была посвящена транспортной связанности как внутри Югры, так и с другими субъектами. В числе проектов стратегического значения, реализуемых совместно с Правительством Российской Федерации, губернатор выделил мостовой переход через Обь в районе Сургута, движение по которому 15 октября дал президент России. Новый объект должен принять основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров, входящих в логистическое направление «Арктика – Азия» и Северный широтный коридор. Продолжается проектирование ещё одного моста через Обь в Октябрьском районе, а также двух ключевых автодорог – до границы с Свердловской областью и в направлении на Ямал. «С учётом геостратегического значения названных проектов прошу Совет Федерации поддержать их реализацию на условиях софинансирования», – подчеркнул Кухарук.

При этом регион, по словам губернатора, сохраняет безусловный приоритет социальных обязательств. Бюджет Югры остаётся социально ориентированным: ежегодно предоставляются 94 меры поддержки, которыми пользуются свыше 500 тысяч жителей. В автономном округе действует обширный набор региональных мер помощи Защитникам Отечества и их семьям – ими охвачены более 40 тысяч человек. Югра также оказывает содействие воинским формированиям и госпиталям в зоне СВО, помогает жителям Донбасса и Новороссии; в гуманитарных миссиях приняли участие более 5,5 тысячи югорчан, среди которых много госслужащих, муниципальных работников и сотрудников бюджетной сферы.

Отдельно Руслан Кухарук остановился на реабилитации ветеранов СВО, отметив уникальный опыт округа в применении технологий адаптивного спорта. «Мы окружаем особой заботой и вниманием наших бойцов, вернувшихся с передовой. Это позволило в текущем году успешно провести в Ханты-Мансийске первый Всероссийский Кубок Защитников Отечества по зимним видам спорта, который принял ветеранов Специальной военной операции из 60-ти регионов страны. В связи с этим выступили с инициативой определить Югру местом для апробации механизма проведения инклюзивных занятий в сфере спорта», – предложил глава региона.

Подводя итоги, губернатор поблагодарил сенаторов за возможность подробно представить повестку Югры и обсудить проекты, значимые не только для округа, но и для страны в целом. Он подчеркнул, что делегация региона представила инициативы в социальной, дорожной и транспортной сферах, а также предложения по крупным инфраструктурным и отраслевым проектам, способным улучшить качество жизни югорчан.

«Дни Югры в Совете Федерации стали важным этапом в продвижении интересов региона, — резюмировал губернатор. — Вместе с сенаторами предметно обсудили вопросы развития образования, культуры, транспортной и социальной инфраструктуры, а также перспективы нефтегазового сектора. В частности, были представлены инициативы по капитальному ремонту школ и детских садов, созданию кластеров «Профессионалитета», строительству новых объектов культуры, модернизации библиотек. Особое внимание уделили развитию арктических территорий Югры, включая вопросы жилищного строительства, обновления коммунальной инфраструктуры, увеличения объемов авиаперевозок и завершения формирования транспортного коридора «Север-Юг».

Благодарю Председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, сенаторов за возможность представить Югру в Верхней Палате Федерального Собрания: поделиться достижениями нашего региона и заручиться поддержкой в продвижении инициатив».