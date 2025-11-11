16+
Вы принимаете БАДы?
Комментировать
0
Поэтапное, а не сразу, введение НДС и изменение порога по его уплате для малого бизнеса - это:
Комментировать
0
Плющенко поступил с сыном правильно?

Да 4.8%

Нет 65.1%

Не знаю 30.2%

Всего голосов: 63

Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Больше опросов

Губернатор Югры предложил Совету Федерации меры, которые позволят добыть более 150 млн тонн нефти

Правительство Югры предложило расширить налоговые льготы для нефтяников

Губернатор Югры предложил Совету Федерации меры, которые позволят добыть более 150 млн тонн нефти
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что в Совете Федерации продолжается обсуждение инициатив для развития округа. На заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам представлены предложения, призванные сохранить лидерство региона в нефтегазовом секторе и обеспечить стабильные бюджетные поступления для социальных программ.

По словам губернатора, Югра сталкивается с ростом доли трудноизвлекаемых запасов и потребностью в современных, дорогостоящих технологиях. Правительство округа предложило расширить применение налога на дополнительный доход для новых участков: это позволит вовлечь в разработку 56 потенциальных участков недр, освоить 156 млн тонн запасов нефти, увеличить налоговые поступления и поддержать инвестиционную активность компаний.

«Благодарю председателя Комитета Анатолия Дмитриевича Артамонова и сенаторов за предметное рассмотрение нашего предложения. Поддержка этой инициативы позволит вовлечь в разработку новые месторождения и создать дополнительные рабочие места», – резюмировал губернатор Югры. Ранее глава региона презентовал в Совете Федерации планы региона по развитию своих арктических территорий.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:31, просмотров: 227, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюменская область начинает масштабное обновление системы водоснабжения 578
  2. ​Спрос предпринимателей на сервисы бухгалтерии вырос на 60% в 2025 году 512
  3. ​Наконец-то в Сургуте появилась реально классная инсталляция в общественном месте. Нужно продолжать в том же духе 364
  4. ​Ушла из жизни первый главный врач ОКДЦ и создатель сургутской медицины Галина Лаврентьева 360
  5. ​Уходят лучшие сургутяне... 348
  6. Югорчане могут задать вопросы про отопительный сезон напрямую начальнику Жилстройнадзора 301
  7. ​Ученые: ретроградный Меркурий не влияет на настроение и технику 297
  8. Продукты из Югры попали на китайский рынок 290
  9. Руслан Кухарук презентовал в Совете Федерации планы по развитию арктической территории Югры 290
  10. В Сургуте уже открыты два катка, еще 13 — на подходе 276
  1. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 2368
  2. ​Печи, проводка, неосторожность: пожары продолжают забирать жизни югорчан 2294
  3. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 2211
  4. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 2209
  5. ​Почему хлеб по всей стране стоил 20 копеек и как можно починить раскаленную печь изнутри при 200°C. Директор «Сургутского хлебозавода» отметил 70-летие 2158
  6. ​В СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом полностью сгорел дом. Погибли семь человек, четверо из них ‒ дети 2074
  7. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 2072
  8. ​Анна Коршунова: «Ремонт тротуаров вырос более чем втрое по сравнению с прошлым годом» 2024
  9. В Сургуте открыли движение по проезду Мунарева 1912
  10. ​Одна семья – один кредит: Минфин меняет правила льготной ипотеки 1879
  1. ​В ожидании рампы 6474
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 4572
  3. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 4402
  4. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 4382
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 4337
  6. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 4326
  7. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 4228
  8. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 4186
  9. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 4142
  10. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 4058

