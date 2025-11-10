​Самбист из Нижневартовска стал чемпионом мира в Бишкеке

В столице Кыргызстана завершился чемпионат мира по самбо, где спортсмен из Нижневартовска Сергей Кузнецов завоевал золотую медаль в весовой категории до 98 кг, пишет stribuna.ru.

Кузнецов прошёл турнир без поражений, последовательно одолев представителей Кыргызстана, Венесуэлы, Узбекистана, Украины и Туркменистана. Победный результат обеспечил ему титул чемпиона мира и стал одним из главных успехов югорского самбо в текущем сезоне.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поздравил спортсмена и его наставников с достижением: «Новая спортивная победа! Сергей Кузнецов завоевал золотую медаль. Поздравляю Сергея, тренера-преподавателя Александра Мухина и СШОР-НВ.РФ с отличным результатом! Гордимся!»