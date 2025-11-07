​Югорские школьники стали призёрами «Большой перемены» и получили до 1 млн рублей

Школьники из Югры вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», где оцениваются не только знания, но и креативность, командная работа и практические проекты, сообщает правительство региона. Главный приз — по 1 млн руб. — завоевали Ангелина Метель, Никита Дьячков, Арина Агошкова и Эвелина Брикман. Премии по 200 тыс. руб. получили Ангелина Долгополова и Ярослава Копылова. Остальные финалисты из округа стали призёрами II степени.

«Финал “Большой перемены” прошел отлично. Я поняла, что задания — это не просто тесты, а настоящие вызовы, требующие креативности, умения работать в команде и нестандартного мышления. Это не конец конкурса, а мощный старт в новую жизнь, наполненную амбициями!» — поделилась Ангелина Долгополова.

Денежные призы победители и призёры могут направить на обучение, запуск собственных инициатив и развитие проектов, а при поступлении в вуз участникам начислят дополнительные баллы.

Отдельной гордостью округа стал результат урайской средней школы № 12 — образовательное учреждение вошло в топ-25 лучших школ страны по итогам командного трека конкурса.