В Югре выбирают главную тему 2026 года

В Югре стартовало традиционное обсуждение темы года. Каждый год в регионе выбирают одно ключевое направление, которому посвящают культурные, образовательные и общественные инициативы, передает телеграм-канал «Югра. Официально».

В 2026 году, по предложению жителей, темой может стать образовательный туризм, экотуризм, помощь пожилым людям, театральное искусство или год семьи и ребенка. Среди идей также звучат варианты года доброты, благотворительности и милосердия.

Предложить свой вариант может любой житель округа – на портале «Открытый регион – Югра» нужно написать название темы и кратко объяснить, почему она важна.

Голосование продлится до 25 ноября, после чего наиболее интересные идеи направят в департамент внутренней политики округа для рассмотрения.