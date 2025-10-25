Цены в Югре растут медленнее, чем по России

За девять месяцев 2025 года потребительские цены в Югре выросли в среднем на 2,6%, тогда как в целом по России – на 4,3%. Продукты подорожали на 2,1%, непродовольственные товары всего на 0,2%, а вот тарифы на услуги увеличились заметнее – на 6,5%, рассказали в Тюменьстате.

Среди продуктов сильнее всего подорожали рыба и морепродукты (на 8,4%), кондитерские изделия (на 7,4%), мясо и птица (на 6,3%), а также сыр и хлеб – почти на 6%. При этом некоторые продукты, наоборот, стали дешевле: яйца – на 24,6%, овощи и фрукты – на 22,2%, сливочное масло – на 6,3%, подсолнечное – на 4,8%.

Из непродовольственных товаров больше всего выросли цены на лекарства (+8,1%), табак (+4,5%) и мебель (+3,6%). А вот телевизоры, косметика и бытовая техника заметно подешевели – в среднем на 4-7%.

Цены на бензин за этот период выросли на 11,1%, на дизельное топливо – на 2%. Напомним, ранее сургутяне жаловались на резкий скачок стоимости топлива: на отдельных АЗС литр АИ-95 уже превышает 80 рублей, а на некоторых – достигает 86 рублей.

Среди услуг дороже всего стали зарубежные турпоездки (+17,2%), проезд на транспорте (+11,9%) и ветеринарные услуги (+11,1%). Повысились также расценки на образование, коммуналку, медицину и детские сады – от 6 до 9%. Зато снизились тарифы на страховые и телекоммуникационные услуги – менее чем на 1%.

Для сравнения: в начале 2025 года потребительские цены в Югре также росли умеренными темпами – в среднем на 3%, тогда как по России показатель составлял 4,4%.