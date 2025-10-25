Цены в Югре растут медленнее, чем по России

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9713   EUR  94,0820  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    23 октября в 11:37
    1676 1
  • ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    Сегодня в 13:43
    105 0
  • ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели

    ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели

    Сегодня в 12:52
    141 0 
    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=Xvp9Jt1ri6R++iOK/ZIovSF/ArauFLvYZZYBbV012UX+abxInXQZ57qeDDB90YO+TpodIjQsUzmyIuE1olcvww13AplpfDsrlfSVgOIpii6QU9+rvrlrXhee7ceUhDvD//uw62GZ3xsi324OOEKEag=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=Xvp9Jt1ri6R++iOK/ZIovSF/ArauFLvYZZYBbV012UX+abxInXQZ57qeDDB90YO+TpodIjQsUzmyIuE1olcvww13AplpfDsrlfSVgOIpii6QU9+rvrlrXhee7ceUhDvD//uw62GZ3xsi324OOEKEag=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0876a263b41a5a911d14884b7ee9dd7a.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма

    ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма

    Сегодня в 12:02
    162 0
  • ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме

    ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме

    Сегодня в 10:08
    227 0 
  • ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян

    ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян

    24 октября в 19:38
    588 0
  • В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их

    В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их

    24 октября в 17:49
    592 0
  • Власти Югры направили 30 млрд рублей на 1,5 тысячи километров линий электропередачи

    Власти Югры направили 30 млрд рублей на 1,5 тысячи километров линий электропередачи

    24 октября в 16:41
    590 0
  • ЦБ немного снизил ключевую ставку — до 16,5 процентов

    ЦБ немного снизил ключевую ставку — до 16,5 процентов

    24 октября в 16:16
    580 0
  • ​Учебные заведения Тюменской области переходят на отечественный мессенджер

    ​Учебные заведения Тюменской области переходят на отечественный мессенджер

    24 октября в 15:30
    560 0
  • ​В Сургуте появилась еще одна площадка для выгула собак — в парке «За Саймой»

    ​В Сургуте появилась еще одна площадка для выгула собак — в парке «За Саймой»

    24 октября в 15:29
    620 0
  • ​Мокрый снег и дождь: Югру накроют осадки в выходные

    ​Мокрый снег и дождь: Югру накроют осадки в выходные

    24 октября в 14:46
    601 0
  • ​Тюменская область делится опытом развития здравоохранения на всероссийском конгрессе

    ​Тюменская область делится опытом развития здравоохранения на всероссийском конгрессе

    24 октября в 14:14
    575 0
Больше новостей
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ваше отношение к аренде жилья:
Комментировать
0
Больше опросов

​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели

Цены в Югре растут медленнее, чем по России

​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели
Фото: freepik.com

За девять месяцев 2025 года потребительские цены в Югре выросли в среднем на 2,6%, тогда как в целом по России – на 4,3%. Продукты подорожали на 2,1%, непродовольственные товары всего на 0,2%, а вот тарифы на услуги увеличились заметнее – на 6,5%, рассказали в Тюменьстате.

Среди продуктов сильнее всего подорожали рыба и морепродукты (на 8,4%), кондитерские изделия (на 7,4%), мясо и птица (на 6,3%), а также сыр и хлеб – почти на 6%. При этом некоторые продукты, наоборот, стали дешевле: яйца – на 24,6%, овощи и фрукты – на 22,2%, сливочное масло – на 6,3%, подсолнечное – на 4,8%.

Из непродовольственных товаров больше всего выросли цены на лекарства (+8,1%), табак (+4,5%) и мебель (+3,6%). А вот телевизоры, косметика и бытовая техника заметно подешевели – в среднем на 4-7%.

Цены на бензин за этот период выросли на 11,1%, на дизельное топливо – на 2%. Напомним, ранее сургутяне жаловались на резкий скачок стоимости топлива: на отдельных АЗС литр АИ-95 уже превышает 80 рублей, а на некоторых – достигает 86 рублей.

Среди услуг дороже всего стали зарубежные турпоездки (+17,2%), проезд на транспорте (+11,9%) и ветеринарные услуги (+11,1%). Повысились также расценки на образование, коммуналку, медицину и детские сады – от 6 до 9%. Зато снизились тарифы на страховые и телекоммуникационные услуги – менее чем на 1%.

Для сравнения: в начале 2025 года потребительские цены в Югре также росли умеренными темпами – в среднем на 3%, тогда как по России показатель составлял 4,4%.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:52, просмотров: 142, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пытаясь снизить алкоголизацию россиян, власти на всех уровнях упустили один фактор — расплодившиеся алкомаркеты. Эту проблему нужно решать 644
  2. ​В Сургуте появилась еще одна площадка для выгула собак — в парке «За Саймой» 620
  3. ​Мокрый снег и дождь: Югру накроют осадки в выходные 601
  4. В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их 592
  5. Власти Югры направили 30 млрд рублей на 1,5 тысячи километров линий электропередачи 590
  6. ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян 588
  7. ЦБ немного снизил ключевую ставку — до 16,5 процентов 580
  8. ​Учебные заведения Тюменской области переходят на отечественный мессенджер 560
  9. ​Карта «Прибыль» Уралсиба – лучшая в рейтинге дебетовых карт с кешбэком 524
  10. ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме 227
  1. ​Ипотечный бум 2068
  2. ​Федстат: в «трезвой» Вологодской области растет потребление алкоголя, в Югре – наоборот снижается 1876
  3. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 1868
  4. На трассе под Нижневартовском столкнулись два КамАЗа: есть погибший 1852
  5. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 1826
  6. Изменение НДС: удар по малым компаниям или по лакунам черного бизнеса, где надо навести порядок? 1825
  7. В зоне ответственности дорожников находится состояние важной городской инфраструктуры. От их качества зависит качество жизни сургутян 1822
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 1676
  9. ​​В администрации Нефтеюганска прошли обыски. СМИ сообщают о деле против первого замглавы 1616
  10. Благодаря вашему труду днем и ночью, в сложных северных условиях строятся, обновляются и содержатся в порядке наши дороги 1569
  1. ​Где концерты, Зин? 11546
  2. Погуляем, поедим 8560
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6652
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6196
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5574
  6. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 5408
  7. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5228
  8. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4886
  9. ​​А под снегом – урожай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4639
  10. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4374

последние комментарии читаемые комментируемые

