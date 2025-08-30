Цены в Югре выросли на 3% с начала года

В Югре с начала 2025 года потребительские цены выросли в среднем на 3% – это ниже, чем в среднем по России (4,4%). Больше всего подорожали продукты питания – рост составил 4%. В первую очередь прибавили в цене сыр (+8,2%), рыба и морепродукты (+7,9%), кондитерские изделия (+7,1%), мясо и птица (+5,7%), хлеб (+4,7%). Алкоголь подорожал почти на 10%, сообщили эксперты Тюменьстата.

Одновременно заметно снизились цены на куриные яйца (-23,9%), овощи и фрукты (-7,9%), сливочное масло (-6,7%) и подсолнечное масло (-5%).

Среди непродовольственных товаров дороже стали лекарства (+6%), стройматериалы (+4,2%), табак (+3,5%). Подешевела техника: телерадиотовары на 8,9%, бытовые приборы – на 5,1%.

Существеннее всего выросли тарифы на транспортные услуги (+17,9%). Также увеличились цены на услуги юристов (+10,9%), ветеринаров (+9,1%), зарубежные турпоездки (+8,3%), ЖКХ (+6%), медуслуги (+4,3%). Незначительным оказался рост цен на образование и телекоммуникации – менее 1%.