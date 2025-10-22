Вакцинация от гриппа в Югре продлится до конца ноября

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,2690   EUR  94,3889  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    23 октября в 11:37
    1044 1
  • Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике

    Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике

    Сегодня в 12:22
    39 0
  • ​Диалог бизнеса и власти: в Тюменской области обсудили вопросы земельных отношений

    ​Диалог бизнеса и власти: в Тюменской области обсудили вопросы земельных отношений

    Сегодня в 11:10
    120 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте из-за подключения нового микрорайона может ухудшиться качество воды

    ​В Сургуте из-за подключения нового микрорайона может ухудшиться качество воды

    Сегодня в 10:29
    168 0
  • ​Второй инсульт и снова перелом: сургутские врачи вернули пациента к жизни

    ​Второй инсульт и снова перелом: сургутские врачи вернули пациента к жизни

    Сегодня в 10:19
    172 0 
  • ​Тюменские аграрии близки к завершению уборочной страды

    ​Тюменские аграрии близки к завершению уборочной страды

    Сегодня в 09:54
    181 0
  • ​В Тюменской области запущена новая линия по производству тротуарной плитки

    ​В Тюменской области запущена новая линия по производству тротуарной плитки

    23 октября в 22:41
    422 0
  • ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик

    ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик

    23 октября в 21:09
    515 2
  • ​Александр Моор открыл «ИНФОТЕХ-2025» в Тюмени: в центре внимания – искусственный интеллект и молодежные проекты

    ​Александр Моор открыл «ИНФОТЕХ-2025» в Тюмени: в центре внимания – искусственный интеллект и молодежные проекты

    23 октября в 21:01
    487 0
  • В зимнем расписании сургутского аэропорта — рейсы по 37 направлениям, из них семь — международные

    В зимнем расписании сургутского аэропорта — рейсы по 37 направлениям, из них семь — международные

    23 октября в 17:08
    640 0
  • Резервистов будут привлекать к защите гражданских объектов в своих регионах, но не на СВО — Генштаб

    Резервистов будут привлекать к защите гражданских объектов в своих регионах, но не на СВО — Генштаб

    23 октября в 16:35
    549 1
  • Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды

    Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды

    23 октября в 15:34
    645 1
  • Двое югорчан вошли в список финалистов международной премии #МыВместе

    Двое югорчан вошли в список финалистов международной премии #МыВместе

    23 октября в 14:32
    588 0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Ваше отношение к аренде жилья:
​В Югре от гриппа привились почти 600 тысяч человек

Вакцинация от гриппа в Югре продлится до конца ноября

​В Югре от гриппа привились почти 600 тысяч человек
Фото Депздрава Югры

В Югре продолжается прививочная кампания против гриппа. С момента её начала, 4 сентября 2025 года, вакцинацию прошли уже 577 тысяч жителей региона, включая 238 842 ребёнка и 3 189 беременных женщин. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Кроме того, на средства предприятий привито 9 378 работников нефтегазодобывающих компаний. По словам специалистов, такие темпы позволяют говорить о стабилизации заболеваемости и возможности ускорить темпы вакцинации.

По итогам недели с 13 по 19 октября в округе зарегистрировано 82 случая ОРВИ на 10 тысяч населения — это на 6,9% ниже, чем неделей ранее. Заболеваемость COVID-19 составила 6,8 случаев на 100 тысяч человек, причём почти все заболевшие (99,1%) перенесли инфекцию в лёгкой форме, схожей с обычным ОРВИ. Также отмечается стабильная ситуация по внебольничным пневмониям — 18 случаев на 100 тысяч населения. Среди всех заболевших дети составляют 38,6%.

Результаты вирусологического мониторинга показывают, что доля положительных находок на 42 неделе составила 1,8%. Из них 45,9% приходится на вирус SARS-CoV-2, 24,1% — на риновирус, 8,6% — на аденовирус и 5,4% — на вирус парагриппа.

В Югре меры по профилактике респираторных инфекций принимаются дифференцированно — в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом муниципалитете. Особое внимание уделяется детским учреждениям, где вирусы распространяются быстрее.

Так, на 42 неделе переведены на дистанционное обучение семь классов в шести школах шести муниципалитетов. В Нефтеюганске из-за роста заболеваемости временно приостановлена работа трёх групп в двух колледжах. Также разобщены 23 группы в 19 детских садах в семи муниципальных образованиях округа.

Специалисты напоминают, что соблюдение элементарных правил гигиены остаётся важнейшей профилактической мерой. Рекомендуется:

  • соблюдать респираторный этикет — чихать в салфетку или в сгиб локтя, использовать маски, держать дистанцию не менее метра;
  • тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептики;
  • регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами;
  • избегать массовых мероприятий и при необходимости носить маску в местах скопления людей;
  • заниматься физической активностью на свежем воздухе;
  • при появлении симптомов обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Медики напоминают: прививка от гриппа остаётся самым эффективным способом профилактики заболевания. Особенно важно вакцинироваться людям из групп риска, у которых болезнь может протекать тяжелее и вызвать осложнения.

К этой категории относятся:

  • дети с шести месяцев и подростки;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • пациенты с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и дыхательными патологиями.

Кроме того, вакцинация обязательна для работников медицины, образования, транспорта, торговли, сферы обслуживания, правоохранительных органов и животноводов, то есть для всех, кто часто контактирует с людьми.

Для иммунизации населения используются препараты Совигрипп (для взрослых), Ультрикс Квадри (для детей и беременных) и Флю-М. На сезон 2025–2026 годов по рекомендации Всемирной организации здравоохранения вакцины включают следующие штаммы вируса гриппа:

  • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09,
  • A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2),
  • B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria),
  • B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Прививка делается однократно, за исключением детей, вакцинирующихся впервые. Наиболее благоприятным временем для вакцинации считается начало осени — сентябрь и октябрь, когда активность вирусов минимальна и организм успевает выработать иммунитет.

Как подчеркнула заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева, прививочная кампания в регионе синхронизирована с общероссийской: «Четвёртого сентября на Восточном экономическом форуме главный санитарный врач страны объявил старт кампании против гриппа на сезон 2025–2026 годов. Мы призываем югорчан поддержать акцию и защитить себя и своих близких от гриппа. Это простая мера, которая помогает сохранить здоровье в предстоящий эпидсезон».

Вакцинация против гриппа в Югре продлится до конца ноября. Медики напоминают: прививка формирует иммунитет на срок не менее года и снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений.

С вопросами о вакцинации можно обращаться по телефону: 8 (3467) 360-003, доб. 1003.


22 октября в 13:36, просмотров: 898, комментариев: 0
