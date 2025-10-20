В УрФО пройдет образовательный семинар «ШУМ. Регионы»

С 10 по 12 ноября 2025 года в Екатеринбурге состоится окружной образовательный семинар «ШУМ.Регионы» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Принять участие в мероприятии смогут молодые специалисты медиасферы в возрасте от 16 до 35 лет — журналисты, блогеры, SMM-специалисты, контент-мейкеры и все, кто развивает региональные медиа. Регистрация открыта до 1 ноября по ссылке: vk.cc/cPTvpW.

Программа семинара включает трёхдневный интенсив, в ходе которого участники смогут пройти лекции, мастер-классы и дискуссионные сессии от экспертов Центра развития молодёжных медиа «ШУМ».

Главная цель проекта — профессиональное развитие молодых медиаспециалистов, обмен опытом и создание качественного регионального контента, который помогает продвигать ценности национального проекта «Молодёжь и дети».

Семинар реализуется АНО «Молодёжный центр «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей».

Организаторы отмечают, что проект способствует формированию профессионального сообщества молодых журналистов и блогеров Урала, развитию региональной медиасреды и укреплению коммуникаций между представителями разных сфер медиа.