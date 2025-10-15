В Югре отдых детей на каникулах организуют через единую цифровую систему

Югра разработала первую единую цифровую систему, которая объединяет все процессы, связанные с организацией отдыха школьников. Новый сервис позволяет родителям выбирать лагеря, подавать электронные заявления на путёвки, оплачивать их онлайн и быть на связи с кураторами. Об этом сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

По словам чиновника, запуск системы стал ответом на запрос родителей, которым ранее приходилось искать информацию о лагерях на разных площадках — в интернете и через школы. Данные нередко оказывались устаревшими, а связь с администрацией лагерей — затруднённой.

«В Югре впервые разработана и запущена единая система “Каникулярный отдых школьников” — для родителей, властей, администраторов лагерей и региональных координаторов. Она позволяет родителям в своём личном кабинете выбрать лагерь, изучить актуальную информацию, посмотреть фотографии, получить контакты, подать заявление и оплатить путёвку с учётом всех имеющихся льгот. Если родителям отказано в путёвке, то в личный кабинет придёт уведомление с объяснением причины. Авторизация осуществляется через портал госуслуг», — сообщил Алексей Дренин.

Система объединяет всех участников процесса. Представители местных органов власти смогут формировать реестры льгот, заявлений и путёвок, а также публиковать новости и сведения о доступных местах отдыха. Администраторы лагерей, в свою очередь, будут размещать актуальную информацию о своих учреждениях.

«Система позволит всем сторонам быть на связи — родителям, властям и администрации лагерей. Это обеспечит оперативное решение возникающих вопросов и повысит качество организации детского отдыха в Югре», — отметил Дренин.

По данным департамента образования и науки округа, в Югре действуют более 300 школ, в которых обучаются около 210 тыс. учеников. Ежегодно летом в лагерях отдыхают порядка 116 тыс. детей, из них около 15 тыс. — за пределами региона, а остальные — в пришкольных лагерях.