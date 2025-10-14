В Ханты-Мансийске активно реконструируют «Югорскую долину»

В Югре готовятся к открытию обновлённого гостиничного комплекса «Югорская долина». Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи с президентом АО «Космос Отель Групп» Александром Биба. Стороны обсудили реализацию соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы региона, развитие туристической отрасли остаётся одним из приоритетов правительства Югры. Основная цель — создание современных и комфортных условий для гостей округа, включая строительство и обновление объектов размещения, а также повышение общей туристической привлекательности региона.

Совместно с представителями компании губернатор посетил гостиничный комплекс «Югорская долина», который в будущем будет управляться «Космос Отель Групп». Сейчас объект проходит масштабную модернизацию.

«Проект непростой — мы создаём его по новым требованиям и в сжатых границах существующей конструкции. Детально обсудили проектные решения и сроки реализации строительных и монтажных работ, сдвинутые из-за смены подрядчика. В первом квартале 2026 года планируем открыть обновлённую гостиницу. Весь объём работ, включая создание современного медицинского блока, будет завершён также в следующем году», — отметил Руслан Кухарук.

Ожидается, что после модернизации «Югорская долина» станет одним из ключевых туристических и деловых центров региона, соответствующим современным стандартам гостеприимства.