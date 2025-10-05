До конца года в ХМАО обновят сотни домов и лифтовое хозяйство

В ХМАО продолжается масштабная программа модернизации жилфонда. На сегодняшний день ремонт завершен уже в 201 многоквартирном доме, а до конца года планируется обновить 548 объектов, рассказали в Югорском фонде капремонта.

«Все работы полностью завершены в Кондинском районе, Радужном и в городе Покачи. В других муниципалитетах автономного округа также активно ведутся ремонтные работы», – указали в сообщении.

Особое внимание уделяется замене лифтового оборудования. До конца 2025 года планируется обновить 379 подъемников в 82 домах, из которых 32 лифта уже заменены.