Югра готова к проведению первого всероссийского «Спортивного диктанта»

5 октября 2025 года в России впервые состоится масштабная спортивно-просветительская акция «Спортивный диктант». Проект инициирован Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ и направлен на популяризацию знаний о физической культуре, олимпийском движении и здоровом образе жизни. Центральной площадкой станет Национальный центр «Россия» в Москве, но самые активные позиции в подготовке к мероприятию заняла Югра: здесь зарегистрировано 73 площадки, а число участников превысит 4 000 человек. Это один из самых высоких показателей по стране.

Главная площадка «Спортивного диктанта» в округе будет открыта в Ханты-Мансийске. В 11:00 в универсальном спортивном комплексе (УСК-1) по адресу: ул. Павла Моденцова, д. 2, стартует акция, в которой примут участие руководители подведомственных учреждений Департамента спорта Югры, спортсмены, тренеры и представители общественных организаций. Продолжительность диктанта составит около часа. Помимо окружного центра, к акции подключатся школы, вузы, учреждения культуры и спортивные комплексы по всему региону.

Инициатором проекта выступила трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва. Она рассказала, что идея объединить формат диктантов с темой спорта пришла ей на церемонии вручения Национальной спортивной премии.

«Мы все знаем, что президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача по вовлечению 70% населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом к 2030 году. В прошлом году на церемонии вручения Национальной спортивной премии меня осенило, как можно эти вещи объединить в одно русло и сделать очень важный, нужный и полезный для страны проект. Который объединит людей, уже занимающихся спортом, и тех, кто ещё активно не вовлечён в физическую активность. Собственно, с этой идеей я и пришла к министру спорта и президенту ОКР Михаилу Дегтярёву. Очень рада, что он её сразу поддержал, и сегодня уже ведётся активная плодотворная работа по подготовке. 5 октября вся наша страна будет увлечена спортивным диктантом. Уверена, это будет ярко и интересно!» – отметила Мария Киселёва.

В рамках акции участники смогут проверить свои знания об истории отечественного спорта и олимпийского движения, познакомиться с биографиями легендарных спортсменов, узнать о принципах фейр-плей, адаптивном спорте, новых олимпийских дисциплинах и культурe нулевой терпимости к допингу.

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв подчеркнул, что «Спортивный диктант» станет важным шагом в формировании спортивной грамотности: «Это новый проект Олимпийского комитета России, который реализуется при поддержке Министерства спорта. Его цель — развитие спортивной грамотности, популяризация активного образа жизни и формирование устойчивого интереса к физкультуре среди граждан. В центре внимания сегодняшней дискуссии — вопрос о том, какой минимум знаний о спорте должен быть у каждого гражданина. Спортивная история, как правило, не включена в школьную программу, но она настолько богата и значительна, что без базовых знаний в этой области просто невозможно считать себя по-настоящему начитанным или образованным человеком. Убеждён, что вместе мы сделаем спорт ближе, понятнее и доступнее каждому».

На федеральном уровне в подготовке диктанта участвуют ведущие спортсмены страны. Ирина Роднина и Николай Куксенков предложили включить в задания материалы о спортсменах-ветеранах Великой Отечественной войны. Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко рекомендовала проводить диктант в регионах не только в учебных заведениях, но и на знаковых спортивных объектах. Светлана Журова высказала идею дифференцировать уровни тестирования – для детей, взрослых и профессионалов отрасли.

Таким образом, «Спортивный диктант» становится не просто акцией, а национальной образовательной платформой, к созданию которой подключено всё спортивное сообщество.

Особый интерес «Спортивный диктант» вызывает в Югре – регионе, который традиционно занимает лидирующие позиции по уровню вовлечённости населения в спорт. Здесь активно развиваются спортивные секции, строятся современные объекты, а массовая физкультура поддерживается на всех уровнях.

Югра стала одним из немногих регионов, где число зарегистрированных площадок превысило 70. Это означает, что диктант охватит не только окружной центр, но и практически все муниципалитеты. Ожидается, что Югра войдёт в тройку лидеров страны по числу участников.