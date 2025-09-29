16+
​Более 500 тысяч югорчан получили выплаты по больничным с начала года

С начала года в Югре выплатили более 600 тысяч листков нетрудоспособности

​Более 500 тысяч югорчан получили выплаты по больничным с начала года
Фото: ru.freepik.com

С начала 2025 года Отделение СФР по Югре выплатило пособия по больничным более 500 тысячам человек. Всего с начала года в регионе было оплачено свыше 612 тысяч электронных листков нетрудоспособности.

Пособие положено всем официально работающим гражданам, застрахованным в системе обязательного социального страхования. Также на него могут рассчитывать индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), если они заранее оформили соответствующее страхование и полностью уплатили взносы за прошлый год.

Важно помнить: первые три дня болезни оплачивает работодатель, а начиная с четвертого − Отделение СФР. Но есть исключения: если сотрудник ухаживает за больным ребенком или другим членом семьи, пособие за весь период платит фонд.

Если работник заболел во время оплачиваемого отпуска, больничный будет оплачен, а отпуск можно продлить или перенести. Но если речь идет об уходе за ребенком в этот период − такой больничный не подлежит оплате.

Сумма выплаты зависит от стажа и среднего заработка за два предыдущих года:

  • при стаже до пяти лет − 60% от зарплаты,
  • от пяти до восьми лет − 80%,
  • больше восьми лет − 100%,
  • при уходе за ребенком до семи лет − всегда 100%, независимо от стажа.

В 2025 году максимальный размер дневного больничного в Югре составляет 5 673,97 рубля, минимальный − 1 106,63 рубля.

Все этапы − от оформления больничного до назначения выплаты − можно отслеживать в личном кабинете на портале Госуслуг.

В Отделении СФР отмечают, что после того, как работодатель передает все документы, пособие назначается и выплачивается в течение десяти рабочих дней.

По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО − Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).


Сегодня в 09:56
