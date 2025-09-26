В Югру с официальным визитом прибыла делегация Ферганской области Узбекистана

В Югру с официальным визитом прибыла делегация Ферганской области Республики Узбекистан во главе с советником хокима Акмалом Пулатовым. Приглашение гостям направил губернатор автономного округа Руслан Кухарук. Договоренность о визите была достигнута весной 2025 года на полях промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

В рамках программы пребывания департамент промышленности Югры представил гостям деятельность АО «Полярный кварц», одного из ключевых предприятий региона, где применяются современные технологии добычи и обработки кварца.

Также делегация ознакомилась с производственной площадкой компании «СК Лидер», которая занимается выпуском быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов.

В ходе визита стороны обсуждают перспективы расширения промышленного сотрудничества, экспортный потенциал продукции югорских предприятий, а также развитие совместных проектов в IT-сфере. В планах – встречи с представителями бизнеса, посещение Технопарка высоких технологий, рыбоводного завода и Югорского государственного университета.

Ожидается, что визит станет важным шагом к укреплению связей между Югрой и Ферганской областью, открывающим новые возможности для экономического и технологического партнерства.