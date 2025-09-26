16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6069   EUR  98,1542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югра выстраивает деловое партнерство с Ферганской областью Узбекистана

В Югру с официальным визитом прибыла делегация Ферганской области Узбекистана

Югра выстраивает деловое партнерство с Ферганской областью Узбекистана
Фото t.me/depprom_ugra86

В Югру с официальным визитом прибыла делегация Ферганской области Республики Узбекистан во главе с советником хокима Акмалом Пулатовым. Приглашение гостям направил губернатор автономного округа Руслан Кухарук. Договоренность о визите была достигнута весной 2025 года на полях промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

В рамках программы пребывания департамент промышленности Югры представил гостям деятельность АО «Полярный кварц», одного из ключевых предприятий региона, где применяются современные технологии добычи и обработки кварца.

Также делегация ознакомилась с производственной площадкой компании «СК Лидер», которая занимается выпуском быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов.

В ходе визита стороны обсуждают перспективы расширения промышленного сотрудничества, экспортный потенциал продукции югорских предприятий, а также развитие совместных проектов в IT-сфере. В планах – встречи с представителями бизнеса, посещение Технопарка высоких технологий, рыбоводного завода и Югорского государственного университета.

Ожидается, что визит станет важным шагом к укреплению связей между Югрой и Ферганской областью, открывающим новые возможности для экономического и технологического партнерства.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:43, просмотров: 147, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 861
  2. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 741
  3. Югорчане могут предложить свои варианты названия для второго моста через Обь в районе Сургута 675
  4. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 661
  5. В краеведческом музее расскажут историю православия в Сургуте 634
  6. ​В Сургуте у 700 детей выявили эпилепсию с начала года 627
  7. В Тюмени решили сохранить свой «Строитель», находящийся в плачевном состоянии 592
  8. ​Минпросвещения: никаких Dota 2 и Counter-Strike в школьной программе не будет 564
  9. ​У ТЦ «Ярославна» в Сургуте столкнулись четыре машины: пострадал пешеход 329
  10. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 316
  1. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3122
  2. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2636
  3. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2347
  4. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 2272
  5. ​Жители Сургутского района «избавились» от крематория для животных. Но причина запаха, похоже, была не там 2235
  6. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2205
  7. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 2180
  8. ​Комедия с интригой 2178
  9. За полтора года СПОПАТ сильно прибавил в качестве работы, но это была не реформа, а хоть какое-то приведение предприятия в бухгалтерский порядок 1968
  10. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 1843
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7891
  2. ​Опасные интернет-тренды 6958
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6920
  4. Честная пятидневка 6224
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5793
  6. ​Дикая Бара 5392
  7. С шашкой – за парту 4969
  8. ​Радость победы и горечь потерь 4877
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4711
  10. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 3947

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика