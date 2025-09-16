В Югре подвели итоги дорожного сезона и обсудили подготовку к зиме

В Ханты-Мансийске под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Основное внимание участников было сосредоточено на промежуточных итогах дорожно-строительного сезона 2025 года и подготовке дорожной инфраструктуры региона к зимнему периоду.

По словам главы региона, в этом году на дорогах местного значения реализуется 164 объекта общей протяжённостью 125,2 км. Из них 15 связаны со строительством и реконструкцией, 149 — с капитальным ремонтом и ремонтом. Четырнадцать объектов будут переходящими на 2026 год. На сегодняшний день полностью завершены работы на 83 объектах, на 77 — работы находятся в финальной стадии.

На дорогах регионального значения планируется ввести в эксплуатацию 157,5 км автодорог, а также устроить защитные слои износа на 17,51 км. Особое внимание уделяется строительству стратегически важного мостового перехода через реку Обь в районе Сургута, готовность которого составляет 88%.

Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артём Литвинов, среди крупнейших объектов 2025 года — развитие улично-дорожной сети микрорайона «Береговая зона» в Ханты-Мансийске протяжённостью 2,79 км, а также строительство участка дороги по улице Усольцева в Сургуте (от улицы Шидловского до улицы Семёна Билецкого) протяжённостью 0,37 км с инженерными сетями.

Отдельный блок обсуждений был посвящён подготовке дорожной сети к зиме. Вопросы заготовки противогололёдных материалов и технической готовности подрядных организаций к работе в сложных погодных условиях вызвали особое внимание участников заседания.

Директор казённого учреждения «Управление автомобильных дорог» Алексей Осинцев сообщил, что в ближайшее время состоится проверка готовности филиалов компании «ГК Северавтодор», ответственной за содержание региональных и межмуниципальных дорог. Будут оценены запасы противогололёдных материалов, техническое состояние дорожно-строительной техники и механизмов, а также наличие необходимой документации.

Компания «ГК Северавтодор» планирует задействовать в зимнем сезоне 555 единиц дорожно-строительной и специальной техники, что на 43 единицы больше по сравнению с прошлым годом.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности дорожного движения в Югре является приоритетной задачей, а своевременное завершение дорожно-строительных работ и качественная подготовка к зиме позволят сохранить стабильную транспортную ситуацию в регионе.