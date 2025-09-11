16+
USD  84,3798   EUR  99,3304  

Центр адаптивного спорта Югры в середине сентября проведет серию дней открытых дверей

Филиалы Центра адаптивного спорта Югры проведут дни открытых дверей

Центр адаптивного спорта Югры в середине сентября проведет серию дней открытых дверей
Фото ugra-tv.ru

В Югре стартует серия дней открытых дверей Центра адаптивного спорта. Мероприятия пройдут в разных городах и посёлках округа, чтобы как можно больше жителей смогли познакомиться с инклюзивными видами спорта, уникальным оборудованием и возможностями для занятий физической культурой и спортом.

Расписание мероприятий:

  • 11 сентября, 11:00 — спортивный комплекс «Модуль» в Нижневартовске (ул. Мусы Джалиля, 1);
  • 12 сентября, 16:30 — специализированный спорткомплекс для людей с инвалидностью в Нягани (ул. Пионерская, 40а);
  • 17 сентября, 14:00 — культурно-спортивный комплекс в Югорске (ул. Мира, 52);
  • 18 сентября, 10:00 — спортивно-оздоровительный центр в Ханты-Мансийске (ул. Дзержинского, 17);
  • 20 сентября, 14:00 — спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями в Пионерском Советского района (ул. Заводская, 13а);
  • 24 сентября, 11:00 — спортивный центр в Сургуте (Нефтеюганское шоссе, 20/1).

Цель акции — вовлечь жителей округа в занятия адаптивной физкультурой, познакомить с тренерами и инструкторами, а также вдохновить ветеранов специальной военной операции, получивших ранения, вернуться к активной жизни через спорт.

В программе — мастер-классы по лёгкой атлетике, пауэрлифтингу, бочча, толканию ядра и метанию копья, открытые занятия по суставной гимнастике для всех возрастов, соревнования по настольным спортивным играм и футболу, утренняя зарядка на свежем воздухе.

Центр адаптивного спорта Югры сегодня развивает четыре направления: спорт для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. В нём проходят подготовку 307 человек по 23 дисциплинам, из них 148 входят в сборные России, а ещё 444 спортсмена — в сборную Югры. В 2024 году югорчане завоевали 557 медалей на всероссийских и международных соревнованиях.

Дни открытых дверей станут не только возможностью попробовать себя в новых видах активности, но и шагом к развитию инклюзивного спорта и созданию равных условий для всех жителей Югры.


нравится (0) не нравится (0)
11 сентября в 18:41, просмотров: 884, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#330 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1757271619"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1757876366"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=NKmlxLIo8dpUdSowJyoDuf8d2XiPb0GBstPMnwlxw7pwnwrMNj93fw/92c4Es1LZQ6CQXDlQIhkx/e4tTFnkD5PvtHG11iNkE0hsgVgJJk6Ooe9uVqZl94hc6i7qHsEl"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=NKmlxLIo8dpUdSowJyoDuf8d2XiPb0GBstPMnwlxw7pwnwrMNj93fw/92c4Es1LZQ6CQXDlQIhkx/e4tTFnkD5PvtHG11iNkE0hsgVgJJk6Ooe9uVqZl94hc6i7qHsEl"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a67f9bfc09ef5dbd9e4bb57b8f5f0a2f.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdR8d9G"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdR8d9G"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-08 00:00:19"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-14 23:59:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#337 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
