16+
​На месторождении в Югре умер бурильщик, упав с шестиметровой высоты

Следователи Югры организовали проверку по факту гибели работника на месторождении

​На месторождении в Югре умер бурильщик, упав с шестиметровой высоты
Фото: СУ СКР ХМАО-Югры

В Нефтеюганском районе ХМАО при выполнении работ на Усть-Балыкского месторождения погиб рабочий. Он упал с шестиметровой высоты, сообщили в СУ СКР по Югре.

«По предварительным данным, 3 сентября 2025 года при производстве работ на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения 31-летний бурильщик упал с 6-метровой высоты. На следующий день от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении», − передает ведомство.

Сейчас следователи проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Выясняется, как была организована охрана труда и были ли соблюдены все меры безопасности на объекте.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения проверки.


Сегодня в 12:47, просмотров: 285, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

