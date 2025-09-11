Половина югорчан планируют подработку осенью

Почти половина работающих жителей ХМАО (46%) собирается искать подработку осенью. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.

«Потребность в дополнительном заработке плюсом к уже имеющейся постоянной работе есть у 46,1% опрошенных жителей ХМАО (для сравнения, в целом по РФ этот показатель 47%). Другие 44,1% опрошенных в регионе пока не хотят искать подработку, у 4% на момент опроса уже было несколько работ, остальные затруднились ответить», − говорится в сообщении.

Больше других нуждаются в подработке:

работники культуры, медиа и искусства − 61%;

специалисты фитнеса и индустрии красоты − 60%;

врачи и преподаватели − по 58%.

При этом, по словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, в Югре самая низкая доля тех, у кого уже есть подработка − только 4%. Для сравнения, в Тюменской области таких 8%. Однако в Югре сохраняется высокий интерес к поиску дополнительного дохода.