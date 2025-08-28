«Газпром нефть» и Югра развивают проект «Музыкальная мастерская Юрия Розума»

Более 100 преподавателей детских музыкальных школ Югры, Ямала, Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, а также Москвы приняли участие во второй конференции «Музыкальная педагогика». Она состоялась в Ханты-Мансийске при поддержке правительства Югры и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На площадке прошли мастер-классы, лекции и семинары от экспертов ведущих творческих вузов страны. Все участники получили сертификаты о повышении квалификации в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова.

В числе югорских педагогов на конференции работал преподаватель по классу скрипки Центра искусств для одаренных детей Севера Евгений Маслеев. Его стаж ‒ более 12 лет. Он отметил, что подобные мероприятия помогают повышать мастерство и становятся мотивацией для профессионального роста.

«Мне нравится работать с детьми, нравится учить их прекрасному искусству игры на скрипке. Я считаю, что у нас, преподавателей, глобальная задача ‒ не просто научить, но воспитать разностороннюю личность, привить ребенку любовь к искусству и музыке», ‒ поделился Евгений Маслеев.

Особое внимание на мероприятии уделили роли музыкального образования в развитии креативных индустрий. В пленарной дискуссии приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, народный артист России Юрий Розум, ректор института им. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль и музыкальный продюсер Елена Кипер.

«Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это не просто регион. Здесь комфорт и благополучие проявляются во всем: от передовых технологий, делающих добычу нефти безопасной и эффективной, до создания среды, в которой каждый человек может раскрыть свой потенциал. В этом году нам посчастливилось принимать конференцию «Музыкальная педагогика» программы «Родные города» компании «Газпром нефть», которая вносит существенный вклад в развитие креативных индустрий. Органы региональной и муниципальной власти должны ориентироваться именно на запросы креативного сообщества. Об этом говорят сами люди на наших встречах. И я хотел бы, чтобы на этом образовательном форуме его участники получили то, что позволило бы сегодня создавать этот продукт, влияющий на жизнь людей», – отметил Руслан Кухарук.

На конференции была предусмотрена и обширная культурная программа. Она включала открытые лекции о русской классической музыке и ее роли в образовании будущего, которые провели музыковед Ярослав Тимофеев и искусствовед Дина Кирнарская.

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» стала ответом на запрос преподавателей региональных музыкальных школ о создании регулярной системы повышения квалификации. Этот образовательный проект придумал и все эти годы возглавляет народный артист России профессор Юрий Розум. Вместе с нашей программой «Родные города» он создал систему ежегодных мастер-классов и семинаров, позволяющих преподавателям музыки из российских регионов получать новые навыки и обмениваться опытом. А с прошлого года мы организуем и ежегодную конференцию «Музыкальная педагогика», – рассказал Александр Дыбаль.

В свою очередь Юрий Розум подчеркнул, что мероприятие проходит второй год и вновь демонстрирует не только высокий уровень организации, но и живой интерес педагогов.

«Именно здесь они получают редкую возможность познакомиться с новыми методиками преподавания, обменяться опытом и вдохновением с коллегами, а также рассказать о себе и своих воспитанниках. Причем в теплой атмосфере ‒ в декорациях колоритного Ханты-Мансийска. Замечательно, что благодаря поддержке «Газпром нефти» и правительства Югры такие проекты становятся реальностью. Это наш общий вклад в будущее культуры», – отметил он.

Завершением программы стал гала-концерт с участием Юрия Розума.

Конференция «Музыкальная педагогика» проводится в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который «Газпром нефть» реализует с 2017 года по программе «Родные города». За это время в мастерских приняли участие более 12,5 тысячи учеников музыкальных школ, их педагогов и любителей классической музыки в Югре, ЯНАО, Омской, Томской, Оренбургской областях и Москве.