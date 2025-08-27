В Югре приближается к концу дорожная кампания 2025 года

Строительство и ремонт дорог стали одной из главных тем очередной программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Югра». Глава региона Руслан Кухарук сообщил, что в 2025 году на эти цели направлено рекордное финансирование – 10 миллиардов рублей.

По словам губернатора, сегодня 89,55% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, что значительно выше среднероссийского уровня в 54%. Показатель качества местных дорог в Югре составляет 85,81% – близко к среднему по стране.

Высоких результатов удалось достичь благодаря активной работе с жителями. Все муниципалитеты принимали участие в формировании дорожной программы, предлагая участки, которые требовали ремонта и обновления в первую очередь.

Среди ключевых событий года глава региона назвал завершение строительства второго моста через Обь рядом с Сургутом. Новый объект должен значительно улучшить транспортную доступность округа и открыть новые возможности для выхода к Арктике. Движение по мосту планируется запустить до ноября текущего года.

Также завершается капитальный ремонт участка трассы между Югорском и Таёжным протяжённостью 19 километров, а также подъезда к Когалыму, который ранее считался одним из самых проблемных направлений даже для опытных водителей.

Кухарук отметил, что доля нормативных дорог в Югре уже сейчас превышает планируемый среднероссийский показатель на 2030 год. В паспорте национального проекта «Инфраструктура для жизни», утверждённого в начале 2025 года, установлены цели: довести к 2030 году до 60% нормативное состояние региональных и межмуниципальных трасс, а также до 85% – федеральных дорог, дорог крупнейших агломераций и опорной сети.