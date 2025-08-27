Югра организовала летний отдых и оздоровление для детей из Макеевки

В 2025 году Югра организовала оздоровление и отдых для тысячи детей из Макеевки Донецкой Народной Республики. Часть ребят провела летние каникулы в Краснодарском крае, а другая – в лагерях и учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа. Среди них – «Кар-Тохи», «Юбилейный», «Окунёвские зори», а также Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов.

В августе в автономном округе прошла программа отдыха и социально-медицинской реабилитации для 200 детей из Макеевки. Сто ребят находились с 8 августа в Сургутском реабилитационном центре, где профильный заезд получил название «Лето в Югре. Объединяя сердца». Эта группа покинет Югру 28 августа. Ещё 50 детей с 7 по 27 августа отдыхали в лагере «Кар-Тохи. Навыки будущего» в Русскинской Сургутского района, а 50 – с 9 по 27 августа в лагере «Окунёвские зори» Советского района.

Программа включала широкий спектр мероприятий. Помимо оздоровительных процедур — физиолечения, массажа, занятий в творческих мастерских — дети участвовали в культурно-просветительских и патриотических инициативах. Им организовали мастер-классы по изготовлению традиционных оберегов, экскурсии по памятным местам Югры, посещения музеев и мультимедийного парка «Россия – моя история». Особое внимание уделялось знакомству с культурой и бытом коренных народов ханты и манси.

В департаменте социального развития округа подчеркнули, что такие программы важны не только для укрепления здоровья, но и для формирования у подрастающего поколения чувства сопричастности к традициям многонационального народа России. По словам специалистов, краеведение и приобщение к культурному наследию региона становятся важнейшими средствами патриотического воспитания.

Таким образом, Югра продолжает оказывать поддержку детям из Донбасса, совмещая оздоровительные, образовательные и патриотические программы, направленные на гармоничное развитие личности и укрепление межрегиональных связей.