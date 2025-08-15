ХК «Югра» выиграла предсезонный турнир имени Дроздецкого в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Югра» с победы начал новый сезон, уверенно выиграв предсезонный турнир имени Н.В. Дроздецкого, который проходил с 11 по 15 августа в Санкт-Петербурге. Команда под руководством Александра Перова набрала семь из восьми возможных очков и досрочно обеспечила себе первое место.

Югорчане одержали победы в основное время над «СКА-ВМФ» (4:1) и «Звездой» (5:2), а также выиграли в овертайме у «Динамо Санкт-Петербург» (3:2). Единственное поражение в дополнительное время команда потерпела от «Горняка-УГМК» (1:2), однако это не помешало ей остаться недосягаемой для соперников.

Особое внимание на турнире привлек молодой состав «Югры» — в команде играли восемь хоккеистов молодежного клуба «Мамонты Югры». Опытные игроки ВХЛ также подтвердили свой высокий уровень, обеспечив команде стабильную игру и результативность.

Турнир стал для клуба успешной проверкой обновленного состава перед стартом регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.